Москва, , 16:25 — REGNUM Рэп-исполнитель Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров) и его возлюбленная Александра Новикова официально объявили о своей свадьбе. Они опубликовали совместный снимок с церемонии регистрации в своих Instagram-аккаунтах 24 мая.

https://www.instagram.com/p/CPQTPLflm7g/

Рэпер коротко подписал фотографию: «family» («семья» — ИА REGNUM). Супругов уже поздравили блогеры Юлия Коваль, Настя Ивлеева и участница шоу Comedy Women Надежда Сысоева.

Ранее поклонники рэпера на одном из видео заметили обручальное кольцо у Александры Новиковой. Это стало причиной распространения слухов о свадьбе Фёдора Инсарова и его возлюбленной.

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