Лос-Анджелес, США, , 16:21 — REGNUM Колин Фёрт и Келли Макдональд исполнят главные роли в фильме Warner Bros. «Операция «Фарш» (Operation Mincemeat). Об этом 24 мая сообщает портал Deadline.

Премьера картины состоится 7 января 2022 года, снимать её будет режиссёр Джон Мэдден («Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических», «Опасная игра Слоун»).

В основу сюжета фильма ляжет реальная история о том, как военная хитрость изменила ход Второй мировой войны. В проекте также участвуют Мэттью Макфэдьен, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн и Джейсон Айзекс.

Зрители знают Колина Фёрта по фильмам «Дневник Бриджет Джонс» и «Kingsman: Секретная служба». Келли Макдональд ранее снялась в картине «На игле» и «Подпольная империя».

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