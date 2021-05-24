Ставрополь, 24 мая, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае градом уничтожены посевы на площади около 13 тыс. гектаров. От стихии, разлувшейся 22 мая, пострадали сельскохозяйственные культуры в восьми районах.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства Ставрополья, больше других пострадали Новоселицкий, Георгиевский и Андроповский районы. Они оказались в эпицентре градовой тучи, потеряв от двух до шести тысяч гектаров посевов, в том числе около десяти тысяч гектаров озимой пшеницы.

Кроме полей, непогода ударила и по предприятиям животноводческих ферм, пострадали строения и сельхозтехника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде населенных пунктов были повреждены градом кровли образовательных учреждений и частные домовладения. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что сотрудники администраций муниципалитетов проводят подворовой обход и подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Помощь пострадавшим в восстановлении разрушенных домов предоставят власти региона, в том числе будут доставлены кровельные материалы и стекло.

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