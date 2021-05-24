Минск, , 16:15 — REGNUM Пассажиры германской авиакомпании Lufthansa были задержаны 24 мая в минском аэропорту и отправлены на повторную проверку из-за поступившего сообщения об угрозе теракта. Об этом сообщает пресс-служба белорусского аэропорта.

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«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена», — сказано в сообщении.

Пресс-служба аэропорта сообщила также, что решение принято «в соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности». Поэтому «на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться».

Напомним, 23 мая под предлогом минирования в Минске был посажен был авиакомпании Ryanair, с которого сняли основателя и редактора влиятельных оппозиционных националистических телеграм-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Александр Лукашенко санкционировал спецоперацию с участием ВВС Белоруссии.

Белорусские силовики не нашли взрывное устройство на борту Ryanair, «террористическая угроза» оказалась ложью. Глава авиакомпании Майкл О‛Лири назвал инцидент 23 мая в Белоруссии угоном самолёта. НАТО и Еврокомиссия проводят экстренные совещания, авиакомпании Евросоюза информировали об облёте белорусского воздушного пространства.

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Также напомним, накануне спецоперации с рейсом Ryanair ряд белорусских оппозиционеров за рубежом рекомендовали коллегам срочно покинуть Белоруссию. В частности, с таким обращением выступил бывший замкомандира антитеррористического спецподразделения МВД Белоруссии «Алмаз», ныне проживающий в Вильнюсе Игорь Макар.

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