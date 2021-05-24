Ярославль, 24 мая, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2021 году увеличилось количество хищников. Об этом по результатам ежегодного государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов сообщает правительство Ярославской области. Специалисты установили, что сейчас в регионе обитает 1437 медведей, в прошлом году их было меньше — 1362 особи. Также стало больше рысей — 198, против 155 в 2020 году.

Pxhere.com Рысь

Также в этом году сосчитали количество небольших хищников. В регионе обитают 2200 лисиц и столько же енотовидных собак. Среди не хищных пушных зверей больше всего белок — 32 тысячи. Также 22 тысячи бобров и 18 тысяч зайцев. Помимо этого, в регионе живут 23 760 лосей, 550 благородных оленей, 650 пятнистых оленей и 807 кабанов. Численность животных специалисты считали по следам. В дальнейшем эта статистика будет использована для определения квоты на добычу дичи. Также результаты будут использованы в нацпроекте «Экология».