Стокгольм, , 16:14 — REGNUM Инцидент с посадкой самолёта компании Ryanair в Минске и арест одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «выходят за рамки допустимого» и «вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу свободы СМИ» в Белоруссии. Об этом 24 мая заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Питер Боунесс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Это возмутительное, безрассудное и опасное действие, предпринятое Лукашенко, действительно выходит за рамки дозволенного. Были не только напрасно поставлены под угрозу жизни почти 200 человек, находившихся в самолёте, но и, возможно, это явилось нарушением Чикагской конвенции о международной авиации 1944 года», — написал Боунесс в Twitter.

Кроме того, президент ПА ОБСЕ призвал к немедленному освобождению Протасевича и потребовал «решительной международной реакции» на действия Белоруссии.

«Эти последние действия являются чётким свидетельством того, что правительство готово пренебречь международным мнением в достижении своей единственной цели — уничтожить оппозицию и сохранить власть», — добавил Боунесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за угрозы взрыва на борту. После посадки был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые находились на борту лайнера.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Он назвал произошедшее «наглым и шокирующим актом режима Лукашенко», который «поставил под угрозу жизни больше 120 пассажиров» и потребовал немедленного освобождения оппозиционера.