Москва, , 16:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Республики Корея Пак Пен Сок договорились развивать межпарламентские отношения РФ и Республики Корея в сфере технологий и производства вакцины от коронавируса.

«Мы в рамках парламентского измерения должны делать все возможное для того, чтобы обеспечить законодательное решение вопросов развития двусторонних отношений», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он также напомнил о поставленной президентами государств цели довести товарооборот между Россией и Южной Кореей до 30 млрд долларов.

Председатели договорились активизировать межпарламентское взаимодействие на уровне профильных комитетов. По словам Володина, основным вопросом повестки будущей встречи парламентариев будет создание новых технологий, а также выработка решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Со своей стороны, глава нацсобрания Республики Корея предложил расширять экономическое сотрудничество двух стран в сфере технологий и производства вакцины от COVID-19.

Володин в свою очередь оценил подход руководства Республики Корея по таким важным вопросам, как спасение жизни людей. По его мнению, корейская сторона не только говорит о необходимости сотрудничества в этой сфере, но и делает все для того, чтобы налаживалось производство российской вакцины «Спутник-V».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июня 2020 года Пак Пён Сок был избран председателем национального собрания Кореи.

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