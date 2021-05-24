Минск, , 16:12 — REGNUM Авиакомпания Austrian Airlines оперативно отреагировала на произошедший 23 мая инцидент с задержанием самолета авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии. Австрийский самолёт рейса «Вена-Москва» 24 мая облетел белорусскую территорию через Украину.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Аналогичные решения приняли авиаперевозчики из других компаний Евросоюза. В частности, свои маршруты изменили венгерская Wizz Air, латвийская AirBaltic, литовская Avia Solutions Group и другие. Российские авиакомпании подтвердили неизменность своих маршрутов.

Тем временем: ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией

Поводом для облёта Белоруссии стала скандальная история задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича 23 мая, летевшего из Греции в Вильнюс на борту авиакомпании Ryanair. По распоряжению Александра Лукашенко самолёт был посажен в минском аэропорту, борт сопровождал истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.