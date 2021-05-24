Вашингтон, , 16:12 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили 12 853 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год. Об этом 24 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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В результате этого общее число заразившихся COVID-19 стало составлять более 33,12 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 190 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 589 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в США упал суточный прирост больных COVID-19. Ранее, в январе, в США ежедневно фиксировали порядка 250 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.