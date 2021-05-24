Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют стимулировать вакцинацию горожан от коронавирусной инфекции скидочными купонами или выплатой премий. Об этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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Чиновник указал, что практика, которая была использована в нескольких субъектах РФ, себя не оправдала.

«Подобные предложения порождают массу вопросов, в том числе такой — а те люди, что ранее привились, они тоже должны рассчитывать на некие скидки? На мой взгляд, беспокойство о своем здоровье, возможность конкретно для себя уменьшить выраженность ограничений, быть безопасным для членов семьи, близких родственников, является основным стимулом для того, чтобы прийти и вакцинироваться», — высказался Лисовец.

Отметим, что позицию Смольного по данному вопросу поддерживают и в городском управлении Роспотребнадзора.

«Пока этот вопрос не рассматривается», — уточнила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По данным на 24 мая, в Петербурге вакцинировано 652 750 человек (12,1% от численности постоянного населения). Из них 552 562 человека (10,2%) полностью завершили цикл вакцинации.