Таллин, , 16:09 — REGNUM

Активное внедрение электромобилей вместо бензиновых и дизельных на авторынке Эстонии приведет к резкому падению поступлений от акцизов в государственную казну. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на доклад Центра мониторинга развития «Будущее мобильности. Тенденции развития до 2035 года».

По подсчетам экспертов, уже в 2025 году госбюджет недосчитает как минимум 60 млн евро, а к 2030 году этот показатель вырастет до почти 100 млн евро. Падение составит 20% прежних показателей. Дальнейшая «электронизация» авторынка Эстонии эти показатели только увеличит: в 2040 году госбюджет недополучит уже 185 млн евро.

Помимо акцизов, сократятся и поступления налога с оборота, которым также облагаются продажи моторного топлива. А это уже куда более серьезные суммы — НСО в Эстонии составляет 20%.

Согласно прогнозу, к 2030 году в Эстонии будет 85 000 электромобилей, а к 2040 году они составят уже половину всего автопарка. Эксперты подчеркивают, что это сделает невозможным налогообложение автотранспорта в соответствии с прежней логикой.