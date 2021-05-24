Черкесск, , 16:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии найдено тело местного жителя, который пропал 8 мая. Мужчина был обнаружен мертвым 20 мая в частном домовладении в станице Зеленчукской. По подозрению в совершении убийства задержан хозяин дома, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ранее по сообщению о безвестном исчезновении местного жителя было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках его расследования при досмотре одного из домов и было найдено тело пропавшего с многочисленными повреждениями головы и резаными ранами шеи и грудной клетки.

Задержанный хозяин дома признался в убийстве, сообщив, что он совершил его в результате конфликта с потерпевшим. С места преступления изъят нож. По факту убийства назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается.