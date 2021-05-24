Новосибирск, 24 мая 2021, 16:07 — REGNUM В Новосибирск сегодня, 24 мая, прибыли участники автопробега Брест — Иркутск — Брест. Они передали городу на вечное хранение капсулу со священной землёй Брестской крепости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Автопробег Брест — Иркутск — Брест «Содружество: от Буга до Байкала» посвящён 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
В Новосибирске участники автопробега возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы, провели урок мужества для курсантов центра героико-патриотического воспитания «Пост №1», а также встретились с учениками кадетской школы-интерната «Сибирский кадетский корпус», рассказали в мэрии города.