Самара, , 16:08 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха установлен 23 мая в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что в этот день на 10 метеостанциях региона были зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха: абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт в Тольятти, Аглосе, Большой Глушице, Клявлине, Самаре, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Авангарде, Серноводске и Безенчуке. На всех метеостанциях был побит рекорд 1967 года.

Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Безенчуке и Кинель-Черкассах. Здесь столбик термометра поднялся до отметки 37,3 °C. В Большой Глушицы воздух прогрелся до 37,2 °C, в Авангарде — до 36,7 °C. В столице Самарской области воздух прогрелся до 35,9 °C.

Сообщается, что в ближайшее время через Самарскую область пройдет холодный атмосферный фронт, который понизит температуру воздуха до комфортных значений.