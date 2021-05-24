Вильнюс, , 16:06 — REGNUM «Компании Avia Solutions Group, занимающиеся пассажирскими перевозками, внимательно следят за ситуацией и ждут инструкций и оценок компетентных органов гражданской авиации относительно организации полетов», — сказано в сообщении, опубликованном 24 мая на сайте литовского авиаперевозчика.

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В заявлении сказано: «Основными приоритетами наших авиаперевозчиков являются безопасность полетов и безопасность пассажиров, поэтому компании группы, оценивая ситуацию и при отсутствии официальных объяснений, изменят маршруты полетов в обход белорусского воздушного пространства».

Аналогичные сообщения опубликовали латвийская авиакомпания AirBaltic, венгерская Wizz Air и другие. Поводом стала санкционированная Александром Лукашенко операция спецслужб по задержанию 23 мая самолета авиакомпании Ryanair с использованием боевого истребителя под предлогом «террористической угрозы». В результате был арестован белорусский оппозиционер, основатель и редактор влиятельных националистических телеграм-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Вместе с ним была задержана гражданка России — студентка вильнюсского «Европейского гуманитарного университета» София Сапега.

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