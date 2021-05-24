Майкоп, , 16:03 — REGNUM Бюджет Республики Адыгея исполнен на 107,6%, зафиксирован рост по практически всем видам налогов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 24 мая на планёрном совещании, которое в доме правительства РА провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ходе совещания обсуждались вопросы реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, исполнения республиканского бюджета.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

Мурат Кумпилов уделил особое внимание исполнению поручений президента РФ Владимира Путина, обозначенных в послании Федеральному Собранию. Для этого в республике была создана рабочая группа, разработаны нормативные акты, конкретизированы поручения по разным направлениям деятельности, определены ответственные ведомства. Глава региона потребовал усилить работу по подготовке необходимой документации и проведению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе, госпрограммам.

Также обсуждалась увеличение доходной части республиканского бюджета. По информации минфина РА, в настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет — на 113%. Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов.

«Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста — созданием индустриального парка и туристского кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона дал поручение активизировать работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли, по содействию бизнесу в реализации проектов и совместно добиваться результата этой деятельности.

На совещании также обсуждался вопрос противодействия коронавирусной инфекции, в частности, тема профилактики и недопущения всплеска заболеваемости осенью. По данным минздрава РА, лидерами прививочной кампании являются Майкоп и Красногвардейский район. В настоящее время вакцинировано более 27 тысяч человек. Недостатка в вакцине в регионе нет.

На совещании обсуждались вопросы подготовки к выборам в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рамазан Афашагов сообщил о старте предварительного голосования в электронном формате. Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Глава Адыгеи напомнил членам правительства РА о необходимости комплексной работы по всем направлениям развития республики. Отдельные поручения Мурата Кумпилова касались комплексного развития территорий, взаимодействия с территориальными органами Росреестра, Росстата, другими службами для более эффективного выполнения общих задач.