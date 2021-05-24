Майкоп, 24 мая 2021, 16:03 — REGNUM Бюджет Республики Адыгея исполнен на 107,6%, зафиксирован рост по практически всем видам налогов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 24 мая на планёрном совещании, которое в доме правительства РА провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ходе совещания обсуждались вопросы реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, исполнения республиканского бюджета.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Фото Алексея Гусева

Мурат Кумпилов уделил особое внимание исполнению поручений президента РФ Владимира Путина, обозначенных в послании Федеральному Собранию. Для этого в республике была создана рабочая группа, разработаны нормативные акты, конкретизированы поручения по разным направлениям деятельности, определены ответственные ведомства. Глава региона потребовал усилить работу по подготовке необходимой документации и проведению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе, госпрограммам.

Также обсуждалась увеличение доходной части республиканского бюджета. По информации минфина РА, в настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет — на 113%. Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов.

«Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста — созданием индустриального парка и туристского кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона дал поручение активизировать работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли, по содействию бизнесу в реализации проектов и совместно добиваться результата этой деятельности.

На совещании также обсуждался вопрос противодействия коронавирусной инфекции, в частности, тема профилактики и недопущения всплеска заболеваемости осенью. По данным минздрава РА, лидерами прививочной кампании являются Майкоп и Красногвардейский район. В настоящее время вакцинировано более 27 тысяч человек. Недостатка в вакцине в регионе нет.

На совещании обсуждались вопросы подготовки к выборам в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рамазан Афашагов сообщил о старте предварительного голосования в электронном формате. Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Глава Адыгеи напомнил членам правительства РА о необходимости комплексной работы по всем направлениям развития республики. Отдельные поручения Мурата Кумпилова касались комплексного развития территорий, взаимодействия с территориальными органами Росреестра, Росстата, другими службами для более эффективного выполнения общих задач.