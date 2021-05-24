Киев, , 16:02 — REGNUM Посольство Индонезии в Киеве пригласило ряд украинских студентов посетить посольство в рамках мероприятия по продвижению Индонезии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Украинским студентам рассказали о роли посольства Индонезии в Киеве в улучшении отношений между Индонезией и Украиной, включая торговые отношения. В 2020 году объем торговли между двумя странами достиг $1,19 млрд.

Посол Индонезии на Украине Юдди Криснанди познакомил молодое поколение страны с Индонезией и кулинарными изысками.

Студентам также предложили исполнить одну из индонезийских поп-песен «Dekat di Hati» группы RAN, слова которой были переведены на украинский язык.