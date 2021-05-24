Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Релизы версий игры Star Wars Jedi: Fallen Order для консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S могут состояться в июне 2021 года. Об этом 24 мая сообщает портал Wccftech.

Журналист издания обратил внимание, что сразу несколько онлайн-магазинов видеоигр опубликовали информацию о том, что новая версия Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 26 июня 2021 года. Названная дата попадает в период летних релизов, о котором ранее упомянула компания Electronic Arts.

Автор статьи отметил, что некоторые платформы назвали иную дату выхода: 11 июня 2021-го. Таким образом, в ряде регионов релиз игры может состояться раньше.

Напомним, действие Star Wars Jedi: Fallen Order происходит во вселенной «Звёздных войн». Сюжет рассказывает о приключениях бывшего падавана (ученика джедая) Кэла Кестиса.

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