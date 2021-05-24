Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге использовано 80% поставленной вакцины от коронавирусной инфекции. При этом до завтрашнего дня в 40 городских пунктов вакцинации будет поставлена первая партия вакцины «КовиВак». Об этом 24 мая сообщила председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы комздрава, в настоящее время в Петербург поступило 816 тыс. доз трех отечественных вакцин.

«Использовано уже 80% из поступившей вакцины. Сегодня доставлено в Петербург третья вакцина — «Ковивак». Сегодня она уже будет развезена, завтра мы завершим процесс ее доставки в 40 пунктов в Петербурге. Жители города, те кто не успел и те, кто ждал ее, смогут воспользоваться и вакцинироваться в течение ближайшего времени», — подытожил чиновник.

Напомним, в Петербург доставили первую партию вакцины «КовиВак» в количестве 9360 комплектов доз.

За весь период в Петербурге вакцинировано 652 750 человек. Из них 552 562 полностью завершили цикл вакцинации. С учетом новой партии запас вакцины в городе составляет 163 792 комплекта доз.

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