Челябинск, , 16:01 — REGNUM В Челябинске двое жителей деревни Казанцево осуждены за убийство человека. Приговор вынес 24 мая областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, 15 апреля 2020 года эти граждане были в доме на ул. 50 лет Октября. Будучи пьяными, они сильно избили своего знакомого, а затем совершили против него действия сексуального характера и задушили и нанесли несколько ударов ножом.

Суд назначил одному из убийц 17 лет колонии строгого режима. Второй гражданин отправится в места заключения на 20 лет. Кроме того, каждый из них обязан уплатить по 700 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда.