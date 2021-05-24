Новосибирск, , 16:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остаётся стабильной, при этом, по его словам, необходимо увеличивать масштабы вакцинации.

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«Уже больше двух месяцев статистика выявляемости коронавируса не меняется, находясь примерно на одном уровне. При этом мы увеличили глубину диагностики, стараемся всячески поддерживать масштабы исследований. Стабильность подтверждается и другими цифрами — не наблюдается рост внебольничной пневмонии, не растет уровень ОРВИ. Это позволяет сделать вывод — мы находимся на уровне «естественного фона», и дальнейшее снижение возможно только за счет более масштабной вакцинации», — отметил Травников. — Прошло ровно две недели с завершения майских каникул и праздников — что никак не повлияло на ситуацию с заболеваемостью. Несмотря на опасения возможного роста после возвращения на рабочие места, в школы, этого не произошло. Это говорит о том, что мероприятия и подходы, которые мы применяли до этого — абсолютно правильные, их нужно продолжать, выполнять и соблюдать. И вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 мая, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая.

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