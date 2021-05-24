Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Тяжелоатлет из Акмолинской области Казахстана Давид Дегтярёв установил рекорд Азии по пауэрлифтингу среди паралимпийцев. Об этом заявила пресс-секретарь регионального управления физической культуры Махаббат Большина, сообщает издание InformBuro.

Кубок мира по пауэрлифтингу прошел в Тбилиси. В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 25 стран мира. Давид Дегтярёв взял вес 154 кг в весовой категории до 54 кг. После очередной победы казахстанский атлет возглавил мировой рейтинг.

Напомним, 14 мая министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова заявила, что казахстанские спортсмены завоевали 53 лицензии на участие в Олимпийских играх в Сочи.

Кроме того, спортсмены из Казахстана завоевали девять лицензий в трех видах спорта для участия в Паралимпийских играх в Токио.