Камышин, Волгоградская область, , 16:10 — REGNUM Трёхлетний ребёнок скончался в результате падения из окна квартиры на пятом этаже в Камышине Волгоградской области. Мальчик находился дома под присмотром старшего брата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мать детей отлучилась на работу. Дома остались трёхлетний ребёнок и его брат 2010 года рождения. Младший мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома, очевидцы вызвали медиков, однако ребёнок скончался в машине скорой помощи. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Это уже третий случай падения детей из окон квартир с начала мая 2021 года в Волгоградской области. В первых двух случаях дети получили тяжёлые травмы, но остались живы.