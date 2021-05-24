Ставрополь, , 15:57 — REGNUM В Ставропольском крае при расследовании уголовного дела о хулиганстве задержан подозреваемый в нанесении ущерба жительнице краевой столицы. Несколько дней назад он облил ее клеем на эскалаторе в одном из торговых центров Ставрополя. Хулигана арестовали и поместили в СИЗО, сообщили 24 мая в пресс-службе МВД по региону.

Как оказалось, он является жителем соседней республики и ранее уже был судим.

«Сотрудники полиции краевой столицы установили местонахождение мужчины, облившего клеем жительницу Ставрополя. Им оказался ранее судимый 21-летний житель соседнего региона. Молодого человека доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, видео инцидента в торговом центре «Маршал» было выложено в соцсетях. По данному факту была организована проверка и возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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