Минск, 24 мая 2021, 18:37 — REGNUM Крайне наглый угон самолета, совершенный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, представляет собой серьезный вызов международному праву и безопасности, что требует решительной реакции со стороны ЕС и США, когда главы государств ЕС встретятся сегодня вечером, 24 мая, в Брюсселе. Однако такой шаг также чреват серьезной эскалацией отношений с Россией. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

Лукашенко
Лукашенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Авиационным экспертам сложно вспомнить, что нечто подобное случалось до этого.

А именно то, что государство имитирует угрозу взрыва, чтобы заставить самолет, летящий между двумя другими суверенными государствами — в данном случае между Грецией и Литвой, — приземлиться. Только ради того, чтобы иметь возможность арестовать критика режима.

До сих пор не совсем ясно, что именно произошло. Но, согласно сайту Flightradar24, самолет Ryanair, летевший из Афин, находился всего в нескольких минутах от приземления в конечном пункте своего назначения — Вильнюсе. Затем пилотам сообщили, что в самолете заложена бомба.

Данные о том, как это сообщение было передано, различаются. По данным Washington Post, на борту самолета находились белорусские спецслужбисты, которые и осуществили угрозу взрыва бомбы. По другим данным, сообщение пришло из службы управления воздушным движением Минска (Белоруссия).

Самолёт авиакомпании Ryanair
Самолёт авиакомпании Ryanair
Martin2035

Заставил ли истребитель сесть самолет или просто сопровождал его — информация тоже различается.

Сразу по прибытии были арестованы два пассажира — критикующий режим белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка. Никому из них не разрешили продолжить полет, когда самолет снова вылетел с опозданием на несколько часов.

Данное событие стало предупреждением всем критикам режима за рубежом о том, что они не находятся в безопасности.

Никакой бомбы на борту впоследствии обнаружено не было.

Но что было бы, например, если бы летчики отказались лететь в Минск. Неужели тогда диктатор сбил бы самолет?

Инцидент открывает возможность для ужасающих интерпретаций.

Хотя мы с прошлого лета привыкли к тому, что диктатор Белоруссии Александр Лукашенко совершенно безжалостен, наглость его государственного терроризма продолжает шокировать.

Мы говорим о человеке и режиме, которые уже подверглись сериям международных санкций из-за жестоких способов подавления массовых народных протестов после фальсификации президентских выборов в пользу Лукашенко.

Тот факт, что Лукашенко идет на риск еще более жестких санкций только для того, чтобы схватить критика режима, свидетельствует о полном отсутствии у него границ и о том, что он попрал все запреты в своих попытках удержаться у власти.

Теперь он представляет угрозу не только для своего народа, но и для международной безопасности…

Лукашенко находится под защитой президента России Владимира Путина, который, в свою очередь, рассматривает Белоруссию в качестве защитного кордона от Запада. Если Лукашенко падет, он опасается, что власть возьмет какой-нибудь прозападный лидер, который может даже подать заявку на членство в военном альянсе НАТО.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи
Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи
Kremlin.ru

Не исключено, что в этом случае Россия применит ту же тактику, что и на Украине, чтобы развязать гражданскую войну малой интенсивности. Ходят слухи, что между Белоруссией и Россией налаживается какая-то форма [государственного] союза.

Соединенные Штаты также стараются хотя бы немного улучшить отношения с Россией. Планируется, что где-то в середине июня между Джо Байденом и Путиным состоится встреча на высшем уровне. Слишком сильный удар по Лукашенко сейчас может сорвать встречу.

В то же время для западного мира было бы катастрофой позволить Лукашенко выйти сухим из воды с такими бандитскими формами поведения. Ответ на его действия должен быть. И он должен быть хорошо ощущаемым», — написал Ханссон.

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