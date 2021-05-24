Минск, , 18:37 — REGNUM Крайне наглый угон самолета, совершенный президентом Белоруссии Александром Лукашенко, представляет собой серьезный вызов международному праву и безопасности, что требует решительной реакции со стороны ЕС и США, когда главы государств ЕС встретятся сегодня вечером, 24 мая, в Брюсселе. Однако такой шаг также чреват серьезной эскалацией отношений с Россией. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Авиационным экспертам сложно вспомнить, что нечто подобное случалось до этого.

А именно то, что государство имитирует угрозу взрыва, чтобы заставить самолет, летящий между двумя другими суверенными государствами — в данном случае между Грецией и Литвой, — приземлиться. Только ради того, чтобы иметь возможность арестовать критика режима.

До сих пор не совсем ясно, что именно произошло. Но, согласно сайту Flightradar24, самолет Ryanair, летевший из Афин, находился всего в нескольких минутах от приземления в конечном пункте своего назначения — Вильнюсе. Затем пилотам сообщили, что в самолете заложена бомба.

Данные о том, как это сообщение было передано, различаются. По данным Washington Post, на борту самолета находились белорусские спецслужбисты, которые и осуществили угрозу взрыва бомбы. По другим данным, сообщение пришло из службы управления воздушным движением Минска (Белоруссия).

Самолёт авиакомпании Ryanair Martin2035

Заставил ли истребитель сесть самолет или просто сопровождал его — информация тоже различается.

Сразу по прибытии были арестованы два пассажира — критикующий режим белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка. Никому из них не разрешили продолжить полет, когда самолет снова вылетел с опозданием на несколько часов.

Данное событие стало предупреждением всем критикам режима за рубежом о том, что они не находятся в безопасности.

Никакой бомбы на борту впоследствии обнаружено не было.

Но что было бы, например, если бы летчики отказались лететь в Минск. Неужели тогда диктатор сбил бы самолет?

Инцидент открывает возможность для ужасающих интерпретаций.

Хотя мы с прошлого лета привыкли к тому, что диктатор Белоруссии Александр Лукашенко совершенно безжалостен, наглость его государственного терроризма продолжает шокировать.

Мы говорим о человеке и режиме, которые уже подверглись сериям международных санкций из-за жестоких способов подавления массовых народных протестов после фальсификации президентских выборов в пользу Лукашенко.

Тот факт, что Лукашенко идет на риск еще более жестких санкций только для того, чтобы схватить критика режима, свидетельствует о полном отсутствии у него границ и о том, что он попрал все запреты в своих попытках удержаться у власти.

Теперь он представляет угрозу не только для своего народа, но и для международной безопасности…

Лукашенко находится под защитой президента России Владимира Путина, который, в свою очередь, рассматривает Белоруссию в качестве защитного кордона от Запада. Если Лукашенко падет, он опасается, что власть возьмет какой-нибудь прозападный лидер, который может даже подать заявку на членство в военном альянсе НАТО.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи Kremlin.ru

Не исключено, что в этом случае Россия применит ту же тактику, что и на Украине, чтобы развязать гражданскую войну малой интенсивности. Ходят слухи, что между Белоруссией и Россией налаживается какая-то форма [государственного] союза.

Соединенные Штаты также стараются хотя бы немного улучшить отношения с Россией. Планируется, что где-то в середине июня между Джо Байденом и Путиным состоится встреча на высшем уровне. Слишком сильный удар по Лукашенко сейчас может сорвать встречу.

В то же время для западного мира было бы катастрофой позволить Лукашенко выйти сухим из воды с такими бандитскими формами поведения. Ответ на его действия должен быть. И он должен быть хорошо ощущаемым», — написал Ханссон.

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