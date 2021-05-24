Москва, , 15:57 — REGNUM Идею Торгово-промышленной палаты России о целевых выплатах нуждающимся гражданам вряд ли можно считать эффективной мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова.

«Это не первое предложение такого рода. В 2020 и в начале 2021 года мы неоднократно слышали такие предложения о целевых выплатах или введении талонов для лиц, попавших в неблагоприятную жизненную ситуацию с низкими доходами. Как правило, приводится опыт США с выдачей талонов на приобретение продуктов местного производства, — сказала Солянникова. — Но надо сказать, что в правительстве РФ и в субъектах федерации и так реализуются достаточно серьезные программы помощи гражданам. В том числе и безработным. И введение новых мер вряд ли можно считать эффективным на федеральном уровне. Почему? Потому что организовать правильный учет нуждающихся в помощи, пресечь субъективизм и злоупотребления, а затем и контролировать целевое расходование таких средств будет довольно сложно».

Как полагает экономист, властям РФ стоит лучше подумать о том, как правильно учесть нуждающихся, нежели придумывать новые формы помощи.

«Речь должна идти об изменении работы Росстата, органов социальной защиты по оценке нуждающихся, по объективизации критериев, связанных к отнесением граждан к той или иной группе», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее к предложению ТПП критически отнесся проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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