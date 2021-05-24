Асбест, Свердловская область, , 16:00 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в разбойном нападении и покушении на убийство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, гражданин, будучи пьян, напал в ночь с 17 на 18 января 2021 года на проходящую мимо студентку. Злоумышленник действовал из корыстных побуждений, он сильно избил девушку.

В момент избиения нападавший высказал угрозу убийством и решил на самом деле убить пострадавшую, чтобы позже полицейские не смогли найти его. Студентка притворилось мёртвой, гражданин закопал её в снег и похитил имущество девушки на сумму более 29 тыс. рублей.

Сыщики поймали злоумышленника по горячим следам. «Ранее он уже был судим, в том числе за убийство, кражу и умышленное повреждение чужого имущества», — сказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Пойманный обвиняется по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Обвиняемому грозит по одной из статей до восьми лет лишения свободы, по второй — до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года пятеро подростков напали на мужчину в Екатеринбурге.

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