Москва, , 15:56 — REGNUM Российский рубль сохраняет нейтралитет 24 мая днем на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ничего толком и не происходит: рублевые пары тихо торгуются около актуальных отметок, нет ни всплесков активности, ни смены курса.

Доллар США стоит 73,63 руб., почти не движется и может балансировать в границах 73,50−74,50 руб. Евро стоит 89,95 руб. и способен оставаться в коридоре 89,50−90,50 руб. в ближайшее время.

Определенную поддержку рублю оказывает начавшийся налоговый период в России и восстановление нефтяных котировок, которые ранее существенно ослабли.

Сейчас валютный сектор как будто на паузе. Сдвинуть его с места могут новости практически любого порядка, но главное, чтобы инвесторам снова стало интересно», — пояснила эксперт.

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