Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Среди бывших президентов Молдавии лучше всех справился с этой должностью лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 24 мая Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Сообщается, что респонденты назвали Воронина в 49,1% случаях. Игорь Додон в ходе опроса получил 41,1% голосов участников опроса. На третьем месте по этому показателю находится Пётр Лучинский.

Кроме того, участников опроса спросили, кто по их мнению был лучшим премьер-министром страны. Чаще всего лучшим главой правительства респонденты называли Додона — 36,2%. Далее по популярности идут Ион Чебан (11,5%) и Илан Шор (9,9%).

Опрос проводили с 14 по 22 мая. В нём приняли участие 1183 человека. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, Воронин был третьим президентом Молдавии. Он занимал этот пост с апреля 2001 года по сентябрь 2009 года. Воронин ушёл в отставку на фоне массовых беспорядков в Кишинёве.