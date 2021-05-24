Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM В период нынешнего увеличения заболеваемости COVID-19 в Петербурге фиксируется в два раза меньше госпитализаций, чем было в «первую волну» — весной 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUMб этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, если сравнивать нынешнюю ситуацию по госпитализациям заболевших взрослых с «первой» волной, где пик пришелся на последнюю неделю мая — начало июня, то число госпитализаций существенно меньше.

«На пике «первой» волны госпитализировалось порядка пяти тысяч взрослых. Сейчас, прошедшая неделя, продемонстрировала 2615 взрослых. Таким образом, почти в два раза число госпитализированных меньше, чем во время «первой» волны», — заявил Лисовец.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5992 койки. Из них свободно 1126 коек, что составляет 18,8%.

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