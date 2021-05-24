Сургут, Югра, , 15:54 — REGNUM В Сургуте транспортные полицейские привлекли пассажира к административной ответственности за курение на борту самолёта. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Ночью 23 мая к борту приземлившегося лайнера Москва — Сургут был направлен наряд полиции. Во время полёта 28-летний житель города Радужного (ХМАО) курил туалете. В итоге на борту воздушного судна сработали датчики задымления. Нарушитель пояснил своё поведением нервным срывом в полёте.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).