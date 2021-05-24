Сараево, , 16:16 — REGNUM Босния и Герцеговина станет членом НАТО и, безусловно, продвинется по этому пути, несмотря на попытки заблокировать этот процесс, заявил на пресс-конференции 23 мая член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Он заявил об этом на военном полигоне Маняча в Баня-Луке, где в течение дня вместе с боснийским членом президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем наблюдал за военными учениями под названием «Быстрый ответ 21», которые с 17 мая совместно проводят члены вооруженных сил Боснии и Герцеговины и армии США.

В учениях было задействовано 500 солдат из Боснии и Герцеговины и 700 американских солдат. Они стали частью крупных военных маневров под названием «Защитник Европы 21», которые проходят по всему континенту.

Основная цель этих учений — обеспечить совместимость американских вооруженных сил с армиями европейских стран для обеспечения эффективной защиты от возможной агрессии. В субботу солдаты, поддерживаемые американскими вертолетами Black Hawk, отрабатывали сценарий вмешательства на территорию, контролируемую противником.