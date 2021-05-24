Москва, , 15:53 — REGNUM Идея о снятии с самозанятых граждан ограничений по некоторым видам деятельности, на мой взгляд, абсолютно здравая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Сейчас даже не совсем понятно, чем руководствовались власти, вводя понятие самозанятых, формируя под них соответствующее законодательство, но одновременно ограничив круг их деятельности весьма узким сегментом услуг и производства.

То ли боялись, что самозанятые создадут реальную конкуренцию госкомпаниям, то ли просто пытались перестраховаться (полагаю, что все же второе).

Совершенно очевидно, что тот перечень, который предложен бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, не только выглядит разумно, но и вполне может быть дополнен.

Понятно, что подобные решения (касающиеся расширения списка работ, к которым могут быть допущены самозанятые) не должен делаться с наскока.

Но ничто не мешает создать группу экспертов, которые, оценив все стороны данного вопроса, сформулируют взвешенный и экономически обоснованный перечень направлений, по которым могут работать самозанятые», — пояснил эксперт.

В условиях, когда на рынке труда в стране наблюдаются существенные проблемы, а демографическая яма только грозит усугубить и без того не самое лучшее положение, любые предложения, позволяющие расширить занятость, носят однозначно позитивный характер», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-омбудсмен Борис Титов представит президенту России Владимиру Путину доклад с предложением снять с самозанятых граждан ограничения на некоторые виды деятельности.

Читайте также: Бизнес-омбудсмен предложил снять с самозанятых часть ограничений