Рим, , 15:57 — REGNUM Причиной падения кабины фуникулера в горах на севере Италии, в результате чего погибли 14 человек, стала неисправность механизма безопасности. Об этом 24 мая сообщила прокурор коммуны Вербания (область Пьемонт) Олимпия Босси, которая занимается расследованием трагического инцидента, ее слова приводит агентство ANSA.

«Система экстренного торможения не сработала», — сказала она, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по обвинению в «непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы».

Также Босси уточнила, что в настоящее время идет расследование в отношении нескольких компаний и добавила, что вначале необходимо провести техническую экспертизу данного объекта инфраструктуры.

«Пока рано говорить о каких-то выводах, предстоит выяснить причины отказа механизма», — подчеркнула прокурор коммуны.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая в результате обрыва каната в горах на севере Италии с высоты около 20 метров упала одна кабина фуникулера, в которой находились как минимум 15 человек.

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