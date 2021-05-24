Москва, , 16:00 — REGNUM Главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили вопросы урегулирования на Кипре во время встречи в Москве 24 мая. Россия готова помогать урегулированию в русле принципов Совета Безопасности ООН, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава российской дипломатии отметил, что греческая сторона рассказала об итогах недавней встречи по кипрскому урегулированию в формате «пять плюс ООН». Россия подчеркнула свой принципиальный подход.

«Готовы, если стороны того пожелают, и прилагать посреднические усилия в русле тех принципов, которые одобрены в Совете Безопасности ООН», — сказал Лавров.

Резолюции Совбеза предполагают переговоры с целью создания двухобщинной двузональной федерации, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1974 года остров Кипр разделён по национальному признаку. С 1983 года здесь находится Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Вторая, южная часть острова, подконтрольна Республике Кипр.