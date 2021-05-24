Белгород, , 16:11 — REGNUM Опубликованы сведения о доходах главы администрации Белгорода за 2020 года. У заядлого мотоциклиста Юрия Галдуна в собственности нет мотоцикла, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник задекларировал 1,904 млн рублей, в 2020 году его доход составил 1,711 млн рублей. В собственности у мэра по-прежнему находятся два земельных участка и жилой дом, а также добавились гараж и две хозяйственных постройки. Юрий Галдун владеет легковым автомобилем BMW 520D. При этом мэр — заядлый мотоциклист, 16 мая 2021 года он на своей странице в социальной сети опубликовал фото и сообщение о том, что открыл очередной мотосезон.

У супруги градоначальника доход за 2020 год превысил 704 тысячи рублей, в 2019 году она заработала 1,5 млн рублей, в том числе от продажи транспортного средства. У супруги также в собственности есть квартира и легковой автомобиль Volkswagen Tiguan.