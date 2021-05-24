Пенза, , 15:56 — REGNUM В Пензенской области с 25 по 28 мая в большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Населению рекомендовано не разводить костер и не поджигать сухую траву. Не следует заезжать на лесную территорию на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха на текущей неделе днем составит от +23 до +27 градусов, по ночам +9…+15, осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на Европейскую территорию России спустится арктический воздух. Очередное потепление прогнозируется в середине июня.

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