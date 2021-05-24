Москва, , 16:10 — REGNUM Рэп-исполнитель Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров) и его девушка Александра Новикова тайно поженились. Об этом 24 мая сообщает издание StarHit.

По данным СМИ, секрет раскрыл отец невесты — Аркадий Новиков. На своих страницах в социальных сетях он опубликовал видео, в котором у Александры подписчики заметили обручальное кольцо.

ИА REGNUM напоминает, что пара объявила о своих отношениях в 2019 году. В апреле 2021 года Александра Новикова снялась в клипе Фёдора Инсарова на песню «Водолей».

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