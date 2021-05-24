Москва, , 15:50 — REGNUM На фоне попытки свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусские президент имеет полное моральное право на задержание своих противников. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

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«Если же вернуться к тому, правильно ли поступает Лукашенко, например, когда прибегает к таким мерам двойного характера — вроде бы законно, но при этом достигает определённых своих целей, — то моя точка зрения, абсолютно правильно», — заявил Калашников.

«Дело даже не в том, что этот телеграм-канал постоянно вещает. У нас тоже много разных телеграм-каналов и даже иностранных радио и телевидения, которые вещают на Россию. Но дело в том, что против Белоруссии против объявлена война, она неприкрытая и она дошла до того, что просто физическое лицо, а президента законно избранного заказывают уничтожить. Почему Лукашенко должен церемониться со своими врагами?» — отметил он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.