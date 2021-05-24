Новосибирск, , 15:50 — REGNUM В Новосибирске с 25 по 27 мая ожидается повышение температуры воздуха, днём до +31°С, а также порывы ветра местами до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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«В связи с погодными условиями сохраняется высокая пожароопасность. Это может привести к возникновению очагов природных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора; нарушениям в работе систем электроснабжения, в функционировании систем жизнеобеспечения, к затруднению работы всех видов транспорта, возможной гибели людей на водных объектах», — предупредили в мэрии города.

Так, завтра, 25 мая, ночью ожидается +12…+14 °С, днём +29…+31°С, ветер южный 5−10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза.

В среду, 26 мая, по прогнозу синоптиков, ночью будет +13…+15 °С, днём +27…+29°С, ветер южный с переходом на юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днём преимущественно без осадков.

В четверг, 27 мая, температура ночью +16…+18 °С, днём +24…+26 °С, ветер ночью юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днём — северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.