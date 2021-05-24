24 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пригласил американского бизнесмена Илона Маска строить в регионе завод Tesla. Жители региона сочли такое предложение неуместным и перечислили главе региона проблемы, которые губернатор, по их мнению, должен решить в первую очередь.

Александр Никольский, , 18:36 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пригласил американского бизнесмена Илона Маска строить в регионе завод Tesla. Жители региона сочли такое предложение неуместным и перечислили главе региона проблемы, которые губернатор, по их мнению, должен решить в первую очередь.

Tesla Иван Шилов © ИА REGNUM

«Владимирской области тоже есть что предложить Илону Маску! У нас есть передовые, обеспеченные всей инфраструктурой площадки для строительства завода Tesla. Вхождение в особую экономическую зону «Доброград» гарантирует инвестору целый комплекс налоговых льгот. Ковровские предприятия — это мощь, на которую Tesla сможет уверенно опереться в России. Возьмём и электрические мотоциклы запустим в производство!

Само собой напрашивается партнёрство с КЭМЗ. На его команду, наладившую выпуск высокоточных станков, надёжных тракторов и спецтехники, можно рассчитывать. Светотехнику и детали для корпуса электрических авто сделают в Вязниках и Камешково. Комплектующие за пределами региона практически не придётся закупать.

И за «Волгабасом» не заржавеет пригласить Илона Маска к сотрудничеству. У индустриального парка «Ворша» большое инвестиционное будущее.

Владимирщина может предложить господину Маску выгодную логистику в сочетании с комфортным деловым климатом и надёжными партнёрскими связями. Кстати, вчера мной поставлена задача экономическому блоку разработать предложения для Tesla», — написал губернатор в соцсетях.

Илон Маск выступил на марафоне «Новое знание», который проходил с 20 по 22 мая. Он рассказал, что рассматривает вариант строительства завода по производству электромобилей Tesla в России. Этим заявлением заинтересовались в регионах, однако комментаторы энтузиазма Владимира Сипягина не разделили.

«Да, да… Розовые очки снимите».

«Да в область врачей с соседних регионов никакими пряниками затащить не могут, а тут прямо на Илона Маска замахнулись. Даже и не знаю, что написать».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин Gubernator33.ru

«Губернатор, бросьте вы эту возню с «Теслой», у нас земли полно, а сырье для лекарств практически все из-за границы, не пора ли нам начать выращивать и готовить свое сырьё? У нас есть хорошие фармзаводы, давайте наладим производство от А до Я… А не так, как сейчас, «Волгобас» запустили, а детали из Китая, и встали! То же самое и с другими отраслями, самолёты возьмите, тоже нарушена цепь производства… Конечно, это не будет сиюминутной прибылью…»

«Чел, ты запостил кринж».

«О чем вы говорите, все заводы угробили во Владимире».

«Дороги-то в Коврове сделали хоть?»

«Сипягин… Ты долго будешь ещё чудить?»

«Прекращайте курить всякую дрянь. У нас элементарно дорог нет в области, какая «Тесла», она развалится сразу».

«Вот что успешно научились производить на Владимирщине — это лакейство и жополизничество. Противно».

«Я надеюсь, это шутка какая-то».

«Автобуса «Волгобас» не могут собрать ни одного, чтобы он не горел каждый день на улицах города и чтобы не капало на пассажиров, крыши гнилые все, такого даже на «АвтоВАЗе» не делали с их «качественной» продукцией».

«Уточните, пожалуйста, вы лично этот текст написали? Возможно, это было сделано под давлением руководства? Не хочется верить, что это всё всерьёз, при неполном выполнении основных целей. Это было бы слабой позицией».

«Какой завод «Тесла»? Вы о чем? Лучше бы наше предприятие восстановили. Всю область свининой обеспечивали, больше 1000 рабочих мест было. Сколько налогов в бюджет отчислялось на всех уровнях. Зачем нам чужое? Восстановите свое. Местное».

Илон Маск (сс) jdlasica

«Ты дорогами займись, а не мечтай…»

«Тесла даже с Коврова выехать не сможет».

«Да, по нашим дорогам только на тракторах ездить с картинкой «Теслы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области также заявил, что регион готов стать площадкой для производства автомобилей Tesla в России. Аналогичные заявления поступили от Московской и Свердловской областей и Удмуртии.

Комментаторы под постами Сипягина высмеяли и его коллег, которые один за другим начали звать американского бизнесмена в свои регионы.

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

«Tesla умрет, как только пересечёт Владимирскую область, дорог нет совсем. Так же и в Рязанской области. Сначала попросите, чтобы Илон Маск построил дорогу к будущему заводу Tesla, который тоже должен будет построить Маск».

«И хватает же ума такие глупости писать, Петросян нервно курит».

«Пусть Маск расскажет сначала, как и где утилизировать сверхтоксичные батареи, потом можно и производство запускать. Смешно — недорегионы выстроились в очередь к «Тесле».

"И назовем — Владимир Нью-Васюки».

«У нас и так полно заводов с зарплатой 15 000, спасибо».

«Как же тошно. Свои заводы и фабрики развалили. Асфальт так и не научились нормальный делать. А перед «бугром» стелятся. Да если он и придет в Россию, то только потому, что рабочая сила у нас оценивается как в странах третьего мира!»

«Учитывая состояние дорог во Владимирской области, в лучшем случае можно будет предложить полигон для краш-тестов «Теслы».

"Вы вообще о чём? Какие «Теслы», это же «загнивающий Запад», так говорят по телевизору правдивые СМИ, зачем с ним сотрудничать-то? Они нам все плохо делают ведь!»

Автомобильная промышленность spencer cooper

«Вы это серьезно? Остап Бендер — ребенок перед Маском…»

«А что хорошего от того, что мы стелемся перед американскими бизнесменами, когда США ведут гибридную войну с Россией, вводят санкции против нашей страны, а мы стелемся так, как перед своими не делаем. Он видит это как рынок дешёвой рабочей силы и ресурсов. Нужно не стелиться, а выдвигать условия, как в Европе, когда инвестор собирается открывать предприятие, тем более что мы сразу потеряем рынок своих электромобилей. Нас в 90-х рассматривали как сырьевой придаток, сегодня нужно своё развивать производство».

Те, кто поддержал инициативу владимирского губернатора, остались в меньшинстве:

«Круто было бы! Это и инвестиции в регион, и новые рабочие места, и потребность в высококвалифицированных кадрах!»

«Мы ждём Илона».

«Нужно сделать это любыми способами. Это огромный плюс как для вас лично, так и для региона», — написали Сипягину.