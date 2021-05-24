Вашингтон, , 15:48 — REGNUM В сети появилась информация о версии Platinum Edition игры Dying Light. Об этом 24 мая сообщает портал Wccftech.

Журналисты обратили внимание, что утечку допустил магазин Microsoft Store. Если информация является верной, то студия Techland выпустит Dying Light: Platinum Edition 27 мая 2021 года.

Пока нет информации о том, какие изменения получит игра, и получит новая версия улучшение графики для консолей нового поколения. Ожидается, что в Dying Light: Platinum Edition будут включены все вышедшие дополнения.

Напомним, релиз Dying Light состоялся 27 января 2015 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра представлять собой смесь приключенческой экшн-игры и survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов).

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