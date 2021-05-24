Краснодар, , 15:48 — REGNUM Президент Садыр Жапаров на состоявшейся в Сочи встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за внимание и сопереживание по ситуации на киргизско-таджикской границе и поддержку, оказанную народу Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 24 мая.

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Также киргизский президент выразил особую признательность российской стороне за бесценную поддержку, оказанную Россией с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

Жапаров особо подчеркнул, что Киргизия нацелена на дальнейшее развитие и всемерное укрепление диалога с Россией.

Главы двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества в политической и экономической сферах.

Владимир Путин отметил, что Россия продолжает занимать первое место в торговом обороте Киргизии.

«К сожалению, в прошлом году из-за пандемии товарооборот несколько просел, но в первом квартале текущего года мы уже наблюдаем увеличение на 6%. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить», — резюмировал президент России.

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