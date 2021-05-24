Берлин, , 15:47 — REGNUM Купе BMW M2 2023 модельного года уже в базовой версии оснастят 450-сильным двигателем. Об этом сообщается на сайте BMWblog.

Новинка станет самым маленьким автомобилем М-серии. У авто будет несколько версий — базовая, Competition и CS. Ожидается, что в будущем автопроизводитель выпустит удлинённую версию CSL.

Кроме классической восьмискоростной автоматической трансмиссии, модель получит механическую коробку передач. Автопроизводители оснащают машину крышей из углеволокна. Она должна компенсировать небольшую прибавку в весе автомобиля.

Сборка BMW M2 для европейского рынка будет происходить в немецком городе Лейпциг. Версия для рынка США встанет на конвейер автозавода компании в Мексике.

Первый M2 сойдёт с заводского конвейера в декабре следующего года.

Ранее стало известно, что 1 июня 2021 года компания BMW официально представит новую модель i4 M50. В движение машину приводит 523-сильный силовой агрегат, который позволит ей разогнаться до «сотни» за четыре секунды.

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