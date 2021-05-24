Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен в период с 24 по 27 мая текущего года посетит с визитом Израиль, Палестину, Египет и Иорданию. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

«Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Иерусалим, Рамаллу, Каир и Амман с 24 по 27 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в Израиле Блинкен встретится с израильским президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром и министром иностранных дел страны Биньямином Нетаньяху и Габи Ашкенази, а также с другими высокопоставленными должностными лицами.

Кроме того, в Раммале госсекретарь США встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, палестинским премьер-министром Мохаммадом Штайе и с другими высокопоставленными официальными лицами автономии.

Помимо этого, затем Блинкен проведет в Египте встречи с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой египетского МИД Самехом Шукри, а после этого встретится с королем Иордании Абдаллой II и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел страны Айманом Сафади.

«Соединенные Штаты проводят интенсивную дипломатию, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа. Госсекретарь (США) Блинкен едет в регион, чтобы обсудить важные последующие меры по укреплению режима прекращения огня и снижению рисков дальнейшего конфликта в ближайшие месяцы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президента Джо Байдена не откажется от сделки по продаже оружия на сумму в $732 млн Израилю, несмотря на оппозицию со стороны прогрессивных демократов.