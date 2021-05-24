Минск, , 15:45 — REGNUM Следовавшие во Франкфурт пассажиры германской авиакомпании Lufthansa задержаны в минском аэропорту и отправлены на повторную процедуру посадки. Пресс-служба аэропорта не комментирует происходящий сегодня, 24 мая, очередной инцидент.

Накануне, 23 мая по распоряжению Александра Лукашенко была проведена спецоперация по захвату белорусского оппозиционера, основателя и редактора влиятельных оппозиционных националистических telegram-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Для этого следовавшему транзитом из Греции в Литву самолету авиакомпании Ryanair было предписано приземлиться в Минске, перехват сопровождал МиГ-29 ВВС Белоруссии.

Вместе с белорусским националистом и русофобом Романом Протасевичем была задержана его подруга — гражданка России, студентка вильнюсского «Европейского гуманитарного университета» София Сапега. МИД РФ проинформирован о необходимости оказания ей правовой помощи.

Читайте в развитие сюжета: ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией