Сеул, 24 мая, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В столице Южной Корее провели опрос на тему свободного времени и времяпрепровождения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Сеульского фонда искусств и культуры (SFAC).

Marc Smith В сеульском метро

Согласно результатам опроса, проведённого с 11 января по 10 февраля среди 6413 жителей Сеула, в 2020 году среднее количество времени, которое жители Сеула могли потратить на увлечения, хобби и отдых, в будни составляет 3,6 часа, а в выходные дни — 6,5 часа, что на 12% и 8% больше, чем в 2018 году.

Известно, что увеличение показателя связано с сокращением затраченного времени на дорогу до работы в связи с переводом на удалёнку, сокращением количества мероприятий и коллективных встреч.

Несмотря на увеличение количества свободного времени, число людей, посещающих объекты культуры резко сократилось.

В 2020 году среднестатистический житель Сеула посетил объект культуры 4,2 раза, что на 38% меньше, чем в 2018 году. Сумма средств, потраченная на культурный досуг, также сократилась до 74 тыс вон (~$) в год.

Между тем, четыре из десяти участника опроса поделились опытом участия в культурных мероприятиях, проводившихся в онлайн-режиме. Среди недостатков данного вида мероприятий респонденты выделили низкое качество изображения и звука, а также отсутствие ощущения реальности.