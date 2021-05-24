Москва, , 15:45 — REGNUM Показатели ущерба, которые киберпреступность наносит мировой экономике, составляют триллионы долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«К примеру, компания Cybersecurity Ventures, издатель Cybercrime Magazine, опубликовала исследование, согласно которому, ущерб от киберкриминала в 2021 году составит $6 трлн, продолжит расти с темпами 15% в год и достигнет $10,5 трлн в 2025 году. Эта оценка была озвучена на Мировом экономическом форуме.

Авторы исследования объясняют, что ущерб испытывает резкий подъём в связи с активизацией организованного киберкриминала, спонсируемого на государственном уровне враждебными государствами. Иными словами, речь об оценке ущерба от кибервойн на уровне государств.

Киберкриминалу противостоит индустрия кибербезопасности. Глобальный рынок кибербезопасности в 2021 году можно оценить в $203 млрд. Прогнозы на 2024 год составляют $270−300 млрд. Темпы прироста — 12%.

Российский рынок кибербезопасности сейчас оценивают в 200 млрд руб. С чем сопоставить эту величину? К примеру, весь ущерб от преступности в стране по итогам 2019 года по подсчётам МВД составляет 627,7 млрд руб. Соответственно, ущерб от криминала, вероятно, составляет 100−200 млрд руб.

Темпы прироста российского рынка кибербезопасности выше среднемировых, они составляют 25% в год. Специалисты индустрии объясняют это тем, что многие виды киберугроз начинают свой путь на Западе (там выше объём экономики), лишь потом реализуясь в России.

Соответственно, и корпорации начинают заказывать многие виды современных услуг кибербезопасности со значительным отставанием в сравнении с западными компаниями.

Поэтому российский корпорации инфобезопасности быстро растут и могут занимать в России довольно большую долю рынка — до 4%, в то время как в США специализированных компаний «инфобеза» уже так много, что даже на долю крупнейшей приходится лишь 1,5% американского рынка», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов считает, что число киберпреступлений в России настолько выросло, что стало угрожать национальной безопасности.

Читайте также: В Генпрокуратуре заявили об угрозе киберпреступности для нацбезопасности