Бишкек, , 15:45 — REGNUM Бишкекглавархитектура продемонстрировала в соцсетях эскизы проекта Бишкек-Тауэр — 65-метровой башни, которую в будущем хотят сделать главной достопримечательности столицы Киргизии.

Бишкек-Тауэр будет состоять из простых геометрических форм и линий. При этом башня будет выполнена преимущественно в белом цвете. Сверху будет размещен купол с тундуком (верхней частью юрты), на котором установят шпиль.

В башне обустроят смотровую площадку, кафетерий, выставочный зал и другие объекты.

«Конечно, мы понимаем, что сейчас не время для реализации таких грандиозных проектов, но всё же хотим подготовить его с расчетом на будущее», — резюмируют в муниципальном ведомстве.

В киргизском сегменте социальных сетей киргизстанцы активно обсуждают проект будущей главной достопримечательности киргизской столицы.

Многие из них высказываются о нём не самым лестным образом, считая, что проект является «пародией на казахский монумент Байтерек». Другие же сравнивают Бишкек-Тауэр с башней из компьютерной игры WarCraft.