Вена, , 15:43 — REGNUM Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 24 мая изменила маршрут рейса Вена — Москва (AUA601/OS601), который обычно пролегал через воздушное пространство Белоруссии. Согласно данным службы мониторинга перелетов Flightradar, самолёт пролетел через авиапространство Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

В свою очередь венгерский лоукостер Wizz Air при выполнении рейса W6 6285 Киев — Таллин облетел Белоруссию через Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за угрозы взрыва на борту. После посадки был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые находились на борту лайнера.

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После инцидента власти ЕС начали рассматривать возможность введения запрета для посадки самолётов белорусских авиакомпаний в странах Евросоюза. По данным источника Bloomberg, власти Евросоюза также могут запретить наземные транзитные перевозки через территорию Белоруссии в страны сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, латвийская Air Baltic уже приостановила полёты в воздушном пространстве Белоруссии. А Великобритания призвала ввести против Минска новые санкции.

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